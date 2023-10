Policlinico di Messina, al via la campagna vaccinale anti-influenzale: a chi è rivolta

Nonostante le alte temperature, l’autunno è ormai iniziato e Messina si prepara ai mesi più freddi: il Policlinico “G. Martino” ha infatti iniziato a programmare la campagna vaccinale antinfluenzale che interesserà operatori sanitari, pazienti ricoverati, studenti e utenti. Previsti anche i vaccini anti-covid, l’anti-pneumococcico e così via.

La campagna vaccinale promossa dal Policlinico di Messina prenderà il via il 16 ottobre 2023 e sarà gratuita per tutto il personale dell’AOU “G. Martino”, per il personale dell’Università degli Studi di Messina, per gli studenti dei corsi di laurea di area sanitaria. È consigliata anche per tutti gli utenti afferenti agli ambulatori, per i degenti e i loro familiari che, in caso di situazioni cliniche particolari, potranno avere l’opportunità di vaccinarsi.

Chi vorrà potrà ricevere oltre al vaccino anti-influenzale, insieme, il vaccino anti-Covid (nuova variante Omicron XBB.1.5 “Kraken”). Un’altra opzione è quella di ricevere insieme al vaccino antinfluenzale il vaccino anti-pneumococcico, contro la polmonite, o il vaccino anti Herpes Zoster, contro il fuoco di S. Antonio.

Sarà possibile vaccinarsi direttamente in reparto presso i diversi padiglioni del Policlinico. In alternativa, è possibile sottoporsi al vaccino anche presso il centro vaccinale dell’AOU G. Martino, collocato al terzo piano del Padiglione G, dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

A commentare, il responsabile dell’Unità Operativa di Igiene Ospedaliera, il prof. Raffaele Squeri: «La co-somministrazione dei due vaccini (influenza e COVID) – afferma – ma anche di quelli Pneumococcici coniugati e non, dello zoster è raccomandata dal Ministero della Salute e dall’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia. La potenziale co-circolazione di Covid-19 e influenza stagionale metterà più a rischio i soggetti “fragili”, con una maggiore probabilità di incrementare la pressione sia sugli ospedali che sugli operatori sanitari. Ecco perché è molto importante vaccinarsi. L’auspicio è di poter ottenere coperture vaccinali superiori all’anno precedente al fine di raggiungere l’immunità di gregge». Nel corso della campagna 2022/23 la copertura vaccinale del Policlinico “G. Martino” di Messina ha raggiunto il 52%, con un totale di 210 co-somministrazioni con anti-SARS-CoV-2.

