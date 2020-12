“Speciale Natale 2020”. Anche quest’anno le feste passale con Normanno

Dopo il successo dello scorso anno, torna puntuale il nostro “Speciale Natale 2020“. Da oggi, 8 dicembre, e fino al 6 gennaio Normanno racconterà questo strano Natale 2020 in un modo che, ormai, avete cominciato a conoscere: il nostro. Ogni giorno pubblicheremo un contenuto inedito, una sorta di regalo quotidiano che l’intera redazione ha creato per voi lettori.

Non possiamo (e non vogliamo) rivelarvi cosa leggerete, vedrete e ascolterete sui vostri pc, smartphone e tablet ma nel video di lancio, che trovate sulla nostra pagina Facebook, vi diamo qualche indizio. Ma non è finita qui. Online trovate già il primo contenuto di questo Speciale Natale 2020: una bellissima intervista a Franz Riccobono che ci riporta indietro nel tempo, alla scoperta del Natale di una volta a Messina.

Da oggi, quindi, oltre alle notizie di cronaca, politica, attualità e cultura della città di Messina, troverete anche un contenuto dello Speciale Natale 2020.

Dove leggere lo Speciale Natale 2020 di Normanno.com

Per non farvi perdere nessuno dei contenuti inediti dello Speciale Natale 2020, abbiamo ideato una sezione tutta nuova all’interno del nostro sito web, interamente dedicata a contenuti delle feste.

Anche quest’anno, abbiamo coinvolto aziende, professionisti e personaggi illustri che hanno deciso di prendere parte al progetto editoriale di Normanno, per creare un regalo davvero speciale per tutti voi lettori. Una sorta di calendario dell’Avvento ma in realtà molto di più.

(6)