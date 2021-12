Non c’è due senza tre! Anche quest’anno arriva lo “Speciale Natale 2021” di Normanno

Non c’è due senza tre. Torna per il terzo anno lo “Speciale Natale 2021”. Dall’8 dicembre al 6 gennaio, Normanno racconterà questo Natale a Messina nel modo che ormai ci contraddistingue. Ogni giorno pubblicheremo un contenuto inedito, una sorta di regalo che l’intera redazione ha creato per voi lettori. Interviste, curiosità, consigli e molto altro altro ancora, raccontato non solo attraverso le parole ma anche con video e tantissime foto.

Per tutto il periodo delle feste, quindi, oltre alle notizie di cronaca, politica, attualità e cultura della città di Messina, troverete quotidianamente anche un contenuto dello Speciale Natale 2021.

La Newsletter di Normanno

Lo “Speciale Natale 2021” arriverà anche nella Newsletter di Normanno.com. Quest’anno, per noi, è stato caratterizzato da un cambiamento storico. Abbiamo lanciato il nuovo Normanno che offre nuove strumenti per conoscere tutto quello che succede a Messina e in Sicilia. La newsletter è uno di questi.

Un appuntamento settimanale in cui trovate approfondimenti, spunti di riflessione e contenuti esclusivi, riservati agli iscritti. Ogni numero è curato da un componente della redazione che confezionerà per voi quello che speriamo diventi un appuntamento da non perdere.

Pronti, Speciale Natale 2021, via!

Siete pronti a trascorrere con Normanno anche queste feste? Non vediamo l’ora di mostrarvi tutto quello che abbiamo preparato per voi, calendario dell’Avvento ma in realtà molto di più.

