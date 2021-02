Vasto incendio in un vivaio di Torregrotta: brucia un’area di 1.000 mq – FOTO

Ha coinvolto un’area di circa 1.000 mq con 1.000 palme di altezza media di 6 metri l’incendio verificatosi ieri in un vivaio di Torregrotta, in provincia di Messina. Sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco del Distaccamento di Milazzo. Ancora da individuare le cause dell’incendio.

Giornata intensa, ieri, peri Vigili del Fuoco che, dopo l’incendio partito intorno alle 13.00 dalla cucina di una villetta di Ortoliuzzo, sono intervenuti a Torregrotta, comune in provincia di Messina, per domare le fiamme divampate all’interno di un vivaio. La squadra del Distaccamento di Milazzo è intervenuta intorno alle 15.45 del 25 febbraio 2021 con autopompa serbatoio e pick-up con modulo antincendio. A supporto, la sede centrale di Messina ha inviato un’autobotte.

Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.

