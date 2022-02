Un arresto e sei denunce: i controlli dei Carabinieri di Messina a Fondo Fucile e Case Gialle

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Messina Sud, supportati delle pattuglie del Nucleo Radiomobile del capoluogo e dai militari del Nucleo Cinofili di Nicolosi (CT), hanno intensificato i controlli concentrandoli soprattutto nei villaggi di Fondo Fucile e Case Gialle. Obbiettivi primari sono stati l’identificazione di soggetti di interesse operativo, il controllo della circolazione stradale, la prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio e inerenti alle sostanze stupefacenti.

Nel corso del servizio, i Carabinieri della Stazione di Bordonaro, in esecuzione di un ordine di carcerazione in regime di detenzione domiciliare, hanno arrestato un 33enne messinese condannato a scontare la pena di un anno ed otto mesi, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti commesso in Messina nel 2015.

Inoltre, particolare attenzione è stata rivolta al controllo della circolazione stradale dove i Carabinieri delle Stazioni della Compagnia di Messina Sud hanno deferito, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Messina, 3 messinesi, di età compresa tra 21 e 43 anni, per guida sotto l’effetto dell’alcool poiché fermati alla guida di autovetture con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge;

un 36enne messinese per porto abusivo di coltello di genere vietato poiché sottoposto ad un controllo di polizia, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama di lunghezza di cm 14;

un 47enne per guida senza patente perché mai conseguita e un 35enne per falsità commessa dal privato per aver esibito la patente di guida con l’anno di scadenza alterato.

Infine, durante il servizio che ha consentito di controllare 28 veicoli ed oltre 40 persone con la contestazione di 7 contravvenzioni al Codice della Strada, 5 giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Messina, quali assuntori di sostanze stupefacenti, poiché travati in possesso di complessivi 7 grammi circa di marijuana e 3 circa di hashish per uso personale.

