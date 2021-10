Ragazza cade da un muro di 5 metri a Messina: la soccorrono i Vigili del Fuoco

È successo nella serata di ieri, lunedì 25 ottobre, una ragazza è caduta da un muro alto circa 5 metri, nel quartiere Tremonti di Messina. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco, che ha soccorso la giovane, infortunata, e l’ha affidata alle cure del personale medico.

Le dinamiche dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento. Poco dopo le ore 20.00 di ieri, lunedì 25 ottobre, squadra specializzata SAF ( Speleo Alpino Fluviale) dei Vigili del Fuoco di Messina è intervenuta in soccorso di una ragazza caduta da un muro alto circa 5 metri nel quartiere di Tremonti. Gli operatori sono riusciti a raggiungere la giovane donna, calandosi dall’autoscala e riuscendo a trarla in salvo. Dopo averla assicurata alla barella, è stata affidata alle cure del personale medico.

(29)