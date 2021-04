Trasporta rifiuti speciali senza autorizzazione (e senza patente): denunciato

La Polizia di Stato ha denunciato due persone per trasporto abusivo di rifiuti speciali. Al conducente del mezzo è stata contestata, inoltre, una multa per guida senza patente. I due trasportavano senza autorizzazione un ingente carico di rottami in ferro. Il personale del Distaccamento Polizia Stradale di Barcellona Pozzo di Gotto ha proceduto al sequestro del materiale.

Il materiale ferroso, considerato “rifiuto speciale” e pertanto trasportabile solo se muniti delle previste autorizzazioni, era accatastato alla buona su un vecchio mezzo dotato di cassone individuato dagli agenti nel centro di Milazzo.

Ulteriori accertamenti hanno evidenziato che il conducente del mezzo circolava senza patente e lo stesso mezzo era privo di copertura assicurativa.

I poliziotti hanno quindi proceduto al sequestro di mezzo e rottami e alla denuncia in stato di libertà dei due soggetti a bordo: raccolta e trasporto abusivo di rifiuti speciali i reati contestati. Per il conducente contestata altresì la guida senza patente.

FONTE: Questura di Messina

