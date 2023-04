Tangenziale Messina, tir di traverso tra Boccetta e Giostra: viabilità ripristinata

Traffico rallentato questa mattina sulla Tangenziale di Messina a causa di un tir finito di traverso nella tratta tra gli svincoli di Boccetta e Giostra. È successo oggi, giovedì 13 aprile, intorno alle 8.00, in direzione Palermo. Nessun ferito, ma parecchi disagi per la circolazione stradale rimasta per un po’ sostanzialmente congelata, con l’uscita obbligatoria a Boccetta. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale. Adesso la tratta è stata riaperta e la viabilità ripristinata.

(Foto reperita su Facebook)

