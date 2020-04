Spara al fratello: 29enne arrestato dai Carabinieri di Messina per tentato omicidio

I Carabinieri della Compagnia Messina Sud hanno arrestato in flagranza di reato R.D. 29enne pregiudicato, ritenuto responsabile del reato di tentato omicidio.

Nella tarda serata di ieri, 17 aprile, i militari del Nucleo Operativo sono intervenuti in un’azienda zootecnica del comune di Pagliara dove, poco prima, era stata segnalata l’esplosione di un colpo d’arma da fuoco con ferimento di una persona.

Le indagini avviate dagli uomini dell’Arma, coordinati dall’Ufficio di Procura, hanno permesso di ricostruire in tempi rapidi come l’uomo, a seguito di un diverbio scaturito per futili motivi, abbia esploso un colpo di arma da fuoco in danno del fratello, attingendolo al braccio sinistro e provocandogli una seria ferita, per poi darsi alla fuga.

Nell’immediatezza dei fatti le attività investigative condotte dai Carabinieri hanno permesso di rintracciare l’autore dell’azione delittuosa in una zona boschiva non lontana dall’abitazione di residenza nel comune di Mandanici ed arrestarlo.

R.D. è stato quindi ristretto presso la casa circondariale di Gazzi in attesa di udienza di convalida, mentre la vittima è attualmente ricoverata al locale Policlinico di Messina.

Fonte: Ufficio Stampa – Comando Provinciale Carabinieri Messina

