Sorpreso con la droga in casa: arrestato 42enne

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno arrestato, in flagranza di reato, un 42enne del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine, presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo era stato controllato in più occasioni in compagnia di altre persone note quali assuntori di droghe, per questo motivo i Carabinieri della Stazione di Roccalumera hanno predisposto specifici servizi volti a monitorare i suoi movimenti. I militari dell’Arma, sulla base degli elementi investigativi raccolti, hanno ipotizzato una base di spaccio presso il domicilio dell’uomo e, pertanto, hanno deciso effettuare una perquisizione. L’intuito investigativo dei Carabinieri si è rivelato fondato, visto che all’interno della casa perquisita sono stati trovati e sequestrati oltre 100 grammi di marijuana che l’uomo aveva abilmente occultato nell’armadio della camera da letto. Il 42enne è stato arrestato e la droga sequestrata inviata al R.I.S. Carabinieri di Messina per le analisi di laboratorio.

All’esito dell’udienza di convalida, il Giudice del Tribunale di Messina, nel convalidare l’arresto operato dai Carabinieri, sul conto dell’arrestato ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.

I servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti proseguiranno, su tutto il capoluogo peloritano, al fine di fornire un’incisiva attività di prevenzione e di dissuasione dei malintenzionati dal compimento di specifici illeciti nell’ambito dello spaccio di droghe.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.

Fonte: Legione Carabinieri Sicilia – Comando Provinciale di Messina

