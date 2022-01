Sicilia. Incidente mortale sulla linea ferroviaria tra Messina e Palermo

Incidente mortale ieri, 18 gennaio, sulla linea ferroviaria Messina-Palermo. Il traffico è stato sospeso in in prossimità di Bagheria per l’investimento di una persona da parte di un treno. Sul posto le forze dell’ordine e gli operatori del 118. Avviate le indagini delle Autorità competenti.

È successo nel pomeriggio di ieri, martedì 18 gennaio. Dalle ore 17.15 il traffico ferroviario di Trenitalia è stato sospeso sulla linea Messina-Palermo, tra Casteldaccia e Bagheria, per l’investimento di una persona da parte di un treno. La normale circolazione è poi ripresa intorno alle 2.30 di stanotte, 19 gennaio, dopo l’autorizzazione alla ripartenza dei treni concessa dalle Autorità competenti intervenute sul posto. Diversi treni Intercity e Regionali hanno subito rallentamenti.

Ancora incerte le dinamiche dell’accaduto, su cui stanno indagando le Autorità Competenti.

(Foto di repertorio)

