Sequestro da 45 milioni di euro dalla Florida a Messina: nel mirino due fratelli imprenditori

Sequestro di beni e rapporti finanziari per un valore di 45 milioni di euro nelle province di Reggio Calabria, Milano, Messina, Bari ed in Florida: operazione in corso tra Italia e Stati Uniti. Nel mirino due fratelli imprenditori attivi nel settore dell’edilizia e dell’intermediazione immobiliare.

Nel quadro di una strategia di contrasto all’accumulazione dei patrimoni illeciti da parte delle consorterie criminali, intrapresa dalla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, il Servizio Centrale Anticrimine e la Divisione Anticrimine della Questura di Reggio Calabria stanno eseguendo nelle province di Reggio Calabria, Milano, Messina, Bari ed in Florida (Stati Uniti) un provvedimento di sequestro, ai sensi della normativa antimafia, emesso su proposta formulata congiuntamente dal Procuratore della Repubblica e dal Questore di Reggio Calabria concernente beni, assetti societari e rapporti finanziari, per un valore complessivo di 45 milioni di euro, riconducibili a due fratelli imprenditori attivi nel settore dell’edilizia e dell’intermediazione immobiliare.

FONTE: Questura di Reggio Calabria

(131)