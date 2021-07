Scooter finisce contro il tram: incidente mortale oggi a Messina

Brutto incidente oggi a Messina, che ha coinvolto un’auto e una moto. Dalle prime ricostruzioni, lo scooter è finito nella corsia del tram a seguito dell’impatto, andando a sbattere contro il mezzo di ATM. Il conducente del mezzo a due ruote è stato portato in codice rosso al Policlinico “G. Martino”, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

È successo nella tarda mattinata di oggi, lunedì 5 luglio, in via Bonino, all’altezza dell’ex autoparco, tra via Bonsignore e via Bonino. Dalle ricostruzioni, dopo lo scontro con l’auto, lo scooter sarebbe finito contro una carrozza del tram, in sosta alla fermata. Sul posto sono intervenuti la Polizia Municipale e gli operatori del 118 che hanno trasportato il conducente dello scooter in ospedale. Il giovane però non ce l’ha fatta.

In aggiornamento.

