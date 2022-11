Ruba vino e altri alcolici da case temporaneamente vuote: denunciato 33enne

Quattro denunce a Patti per furti e guida sotto l’effetto di alcol o droghe: questo il bilancio dei controlli eseguiti dai Carabinieri lo scorso weekend in provincia di Messina. Nel mirino, tra gli altri, un 33enne denunciato perché accusato di aver rubato alcolici da diverse abitazioni vuote. Il report.

Nell’ultimo week end, i Carabinieri della Compagnia di Patti hanno intensificato i controlli lungo le principali arterie stradali dei territori dei Comuni di Patti, Gioiosa Marea, Brolo e Piraino, predisponendo verifiche finalizzate a contrastare reati in genere soprattutto quelli di tipo predatorio e quelli connessi al traffico di sostanze stupefacenti, nonché le violazioni al Codice della Strada.

Sono stati complessivamente controllati 78 veicoli e oltre 100 persone con la contestazione di diverse violazioni al Codice della Strada. Con riferimento ai reati connessi alla circolazione stradale sono state deferite due persone di cui una per guida sotto l’influenza di alcool e una per guida sotto l’effetto di sostanza stupefacenti o psicotrope. Ad entrambi è stata ritirata la patente di guida con la contestuale segnalazione alla Prefettura di Messina.

I Carabinieri hanno deferito altresì un 61enne per furto aggravato, in quanto trovato in possesso di generi alimentari, asportati poco prima da un esercizio commerciale di Patti e un 33enne per furto in abitazione, in quanto trovato in possesso di diverse bottiglie di vino e alcolici, asportate da diverse abitazioni della zona, allo stato non occupate dai proprietari.

FONTE: Legione Carabinieri “Sicilia” – Comando Provinciale di Messina

