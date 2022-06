Messina. Rompe il vetro di un furgone e ruba degli attrezzi: arrestato 50enne per rapina

Dovrà rispondere di rapina il 50enne arrestato dalla Polizia di Stato a Messina: l’uomo è accusato di aver rotto il vetro posteriore di un furgone, parcheggiato in pieno centro città, per rubare gli attrezzi da lavoro contenuti al suo interno. Beccato dal proprietario, l’ha colpito con una stampella ed è fuggito, ma senza successo.

I poliziotti delle Volanti hanno proceduto all’arresto di un cinquantenne messinese resosi responsabile del reato di rapina. L’uomo, nel pomeriggio di ieri, ha frantumato il vetro posteriore di un furgone parcheggiato in una via del centro ed ha asportato diversi attrezzi da lavoro custoditi all’interno del mezzo, allorquando il proprietario del veicolo, che stava effettuando dei lavori in uno stabile poco lontano, si è accorto di quanto stava accadendo ed ha tentato di bloccarlo.

A quel punto il ladro, vistosi scoperto, nel tentativo di assicurarsi l’impunità, ha colpito ripetutamente il malcapitato con una stampella, ferendolo al volto ed al braccio destro, causandogli lesioni successivamente refertate con la prognosi di 7 giorni. Il malvivente è quindi riuscito a guadagnare la fuga ma è stato intercettato e bloccato subito dopo dai poliziotti, intervenuti grazie alla segnalazione di un passante che aveva assistito alla scena.

L’arrestato su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari. Negli ultimi 10 giorni i poliziotti delle Volanti hanno continuativamente svolto un’intensificata attività di polizia, controllando 977 persone e 360 veicoli. In particolare, sono state effettuate 10 denunce, rilevate 10 violazioni del Codice della Strada e arrestate 6 persone in flagranza di reato.

FONTE: Questura di Messina

(49)