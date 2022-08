Rissa a Ferragosto in un locale di Giardini Naxos: denunciate 9 persone

Controlli dei Carabinieri sulla movida di Messina e provincia. I militari hanno individuato e denunciato in stato di libertà nove persone ritenute responsabili di una rissa avvenuta in un locale di Giardini Naxos. Ad incastrarli, le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Il report.

Prosegue l’attività di controllo del territorio a largo raggio dei Carabinieri della Compagnia di Taormina durante il periodo estivo nelle zone del litorale e soprattutto in quelle della c.d. movida, al fine di incrementare il livello di sicurezza, prevenendo e contrastando i reati di tipo predatorio, quelli connessi al traffico di sostanze stupefacenti nonché quelli legati all’ordine e alla sicurezza pubblica.

In particolare nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Giardini Naxos (ME), hanno denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria 9 persone della provincia di Catania, in quanto riconosciute come autori di una rissa verificatasi all’interno di un locale da ballo del luogo nella notte di ferragosto. Nell’immediatezza dei fatti i protagonisti dell’evento delittuoso, all’arrivo delle pattuglie dei Carabinieri, allertate da una chiamata al 112 NUE, si erano immediatamente dispersi, pertanto i militari dell’Arma giunti sul posto erano riusciti ad identificare solo 3 dei 9 denunciati in quanto presentavano alcune tracce di sangue sugli indumenti. La successiva visione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona ha permesso di identificare coloro che avevano partecipato alla rissa e di denunciarli in stato di libertà.

I Carabinieri della locale stazione, trattandosi di un evento di turbativa dell’ordine e della sicurezza pubblica, hanno altresì segnalato quanto accaduto all’autorità di pubblica sicurezza unitamente ad altri dati raccolti durante gli ordinari servizi di controllo del territorio, da cui sono emersi ulteriori e gravi profili di criticità attinenti ai profili della sicurezza pubblica. Sulla base di quanto evidenziato dai Carabinieri il Questore di Messina, in qualità di autorità di pubblica sicurezza, ha emesso un provvedimento di sospensione della licenza di pubblica sicurezza per tenere trattenimenti danzanti della durata di 7 giorni nei confronti dell’amministratore del locale pubblico, ravvisando la necessità di impedire il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale attuale e concreta.

FONTE: Legione Carabinieri “Sicilia” – Comando Provinciale di Messina

