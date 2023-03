Parcheggia nell’angolo, si molla il freno a mano e l’auto va in autonomia: scattano multa e rimozione

È successo in pieno centro a Messina: si è mollato il freno mano di un’auto parcheggiata in un angolo e il veicolo ha percorso la strada in autonomia chiudendo alla circolazione via Oratorio della Pace. Nessun danno a persone o cose, salvo un motociclista, che ha rischiato di essere centrato dal veicolo.

Prosegue la lotta ai parcheggi selvaggi ingaggiata dalla Polizia Municipale lungo le strade di Messina. Intervento questa mattina di una pattuglia della squadra radiomobile della Municipale coordinata dal Comandante Stefano Blasco. L’auto, parcheggiata inizialmente ad angolo in via Santa Caterina dei Bottegai e fermatasi poi per inerzia chiudendo la via Oratorio della Pace, è stata rimossa con il carroattrezzi, mentre l’automobilista è stato multato. Sanzionate e rimosse, poi, tutte le auto in difetto delle intersezioni adiacenti.

Fonte: Polizia Municipale di Messina

