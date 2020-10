Non accetta la fine della storia e perseguita l’ex: 32enne arrestato per stalking

Un 32enne è stato arrestato per stalking nel tardo pomeriggio di ieri dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Milazzo. L’uomo non ha accettato la fine del rapporto sentimentale con la convivente, perseguitandola per mesi con messaggi telefonici e mail, appostamenti e atti intimidatori.

Non ha esitato a distruggerle il telefono cellulare e a minacciarla qualora avesse scelto di denunciarlo. Ma la donna, spaventata, ha chiesto aiuto alla Polizia di Stato e raccontato quanto era costretta a subire da tempo.

Ieri l’ennesimo tentativo di avvicinare l’ex: al rifiuto della donna, l’uomo l’ha prima insultata pubblicamente, l’ha quindi seguita a bordo della sua autovettura sterzando improvvisamente come a volerla investire. A seguire e a testimoniare la manovra pericolosa i poliziotti del Commissariato che lo hanno raggiunto e arrestato. I successivi accertamenti hanno confermato che lo stesso era alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il trentaduenne è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

