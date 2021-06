Mongiove. Uomo scomparso dal 1° giugno: ricerche in corso

Continuano incessantemente le ricerche, da parte dei Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Messina, di un uomo di circa 60 anni scomparso nel comune di Mongiove (ME): non si hanno notizie dalle ore 14 dal 1 giugno, giorno in cui è scattato il piano di ricerca provinciale da parte della Prefettura di Messina.

Dal 2 giugno, sono a regime costante diverse squadre, circa 30 unità al giorno composte anche da personale di Polizia, Carabinieri e Protezione civile, per la ricerca a terra, con la presenza di personale VF specialista TAS (topografia applicata al soccorso) ed è stato richiesto l’utilizzo dell’elicottero del reparto volo di Catania.

A coadiuvare le ricerche sono stati fatti arrivare gli specialisti del nucleo SAPR (sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) da Palermo per le ricerche con i droni. Sul posto anche la Sala Operativa mobile UCL (Unità di Comando Logistico) per coordinare le ricerche e le varie squadre in campo.

Attualmente è negativo l’esito delle ricerche, seguiranno ulteriori aggiornamenti.

