Milazzo, incendio all’ex lido “Le Cupole”. L’intervento dei Vigili del Fuoco

Ieri, martedì 23 marzo, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio a Milazzo: a fuoco l’ex lido discoteca “Le Cupole”, nella riviera di ponente della città. Il tetto, unica struttura non in muratura del vecchio stabilimento balneare, è andato distrutto.

L’incendio si è verificato intorno alle 18.00, orario in cui sono intervenuti i Vigili del fuoco del Distaccamento di Milazzo. Le fiamme si sono sviluppate all’interno dell’ex discoteca “Le Cupole” e hanno distrutto il tetto, unico elemento dello stabilimento a non essere costruito in muratura. Gli operatori dei Vigili del Fuoco sono intervenuti con Autopompa serbatoio e pick-up con modulo antincendio, riuscendo a domane le fiamme e spegnere quindi l’incendio. Dopo aver bonificato tutta l’area e messo tutto in sicurezza, i Vigili del fuoco hanno fatto rientro in sede. Fortunatamente non sono stati registrati feriti.

Sul posto erano presenti anche i Carabinieri e la Capitaneria di Porto di Milazzo. Le cause dell’incendio che ha interessato l’ex discoteca di Milazzo “Le Cupole” sono attualmente in fase di accertamento.

