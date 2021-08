Milazzo, autocisterna carica di acido nitrico prende fuoco nella zona industriale

Un’autocisterna carica di acido nitrico che viaggiava nella zona industriale di Milazzo è uscita di strada e si è incendiata. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Il conducente, unica persona a bordo del mezzo incidentato, è stato messo in salvo.

L’incidente, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, è avvenuto intorno alle 9.00 di oggi, giovedì 26 agosto, nella zona industriale di Milazzo, in provincia di Messina. Ad intervenire per mettere in sicurezza l’area e l’autocisterna stessa, il Nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) dei Vigili del Fuoco.

Le immagini dell’intervento dei Vigili del Fuoco

