Milazzo, 5 auto in fiamme nella notte: l’intervento dei Vigili del fuoco – FOTO

Cinque auto in fiamme a Milazzo: è successo stanotte in via Pietro Gitto. Dall’incendio è rimasta danneggiata anche la facciata di una palazzina limitrofa. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, accorsi per domare le fiamme.

Gli operatori del Distaccamento di di Milazzo hanno lasciato la sede poco prima dell’alba, intorno alle 4.15 di oggi, venerdì 11 settembre, per spegnere un rogo che aveva coinvolto cinque autovetture in via Pietro Gitto, a Milazzo. I Vigili del Fuoco, intervenuti con autopompa serbatoio e pick-up con modulo antincendio, sono riusciti a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza e bonificare l’area. Il fuoco ha interessato e danneggiato anche la facciata della palazzina limitrofa a dove si trovavano le auto.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri. Sono in corso indagini per definire l’origine del rogo.

(36)