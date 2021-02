Messina. Tir si ribalta allo svincolo di Giostra, traffico rallentato

Intorno alle ore 15:00 di oggi, un tir si è ribaltato all’altezza dello svincolo di Giostra, finendo contro le barriere di sicurezza. Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli uomini dei Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale.

Subito dopo l’incidente, sul tratto della tangenziale si sono registrati lunghi incolonnamenti e circolazione rallentata.

Ancora da chiarire le cause di quello che sembra esere un incidente autonomo. Il condicente del mezzo pesante non avrebbe riportato ferite gravi e non sono stati coinvolti altri mezzi.

