Messina. Tentato furto in una comunità: arrestato minorenne

Un minorenne è stato arrestato dalla Polizia di Messina, ieri, per tentato furto in una comunità.

I poliziotti delle Volanti hanno dato esecuzione a una misura cautelare emessa dal Tribunale per i Minorenni di Messina, stavolta in carcere, a carico di un minorenne già sottoposto alla misura del collocamento in comunità lo scorso dicembre.

Il giovane si è reso responsabile del reato di tentato furto all’interno della comunità in cui era alloggiato. Trasferito presso un istituto penale per minorenni, dovrà trascorrere un mese in carcere prima del rientro in comunità.

FONTE: Questura di Messina

(9)