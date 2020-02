Messina. Tentata rapina a piazza Stazione: un ferito

Un giovane è stato ferito a seguito di una tentata rapina nel negozio cinese a piazza Stazione, a Messina. Secondo le prime ricostruzioni il ragazzo avrebbe provato, invano, ad inseguire il malvivente in fuga dall’esercizio commerciale.

È successo questa mattina intorno alle 11. Un uomo è entrato nel negozio, per tentare un furto. Poco dopo il malvivente si è dato alla fuga a bordo di uno scooter, inseguito dal ragazzo che avrebbe battuto la testa, rimanendo ferito sulla linea tranviaria.

Sul posto sono arrivati un’ambulanza del 118 per soccorrere il giovane e una pattuglia della Polizia Municipale.

Il ragazzo di nazionalità cinese, soccorso dagli operatori del 118, non avrebbe riportato ferite gravi. Le Forze dell’Ordine sarebbero già in possesso delle immagini di video sorveglianza del negozio e riceveranno anche quelle della stazione Centrale per risalire all’identità del rapinatore.

