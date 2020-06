Messina. Rissa tra giovani in via Garibaldi: due feriti, quattro denunce

Rissa a Messina, in via Garibaldi, sabato notte: coinvolti diversi giovani tra i 18 e 26 anni. Stando a quanto riportato dalla Questura, la lite sembrerebbe essere scaturita da futili motivi. All’arrivo della Polizia, una folla si era radunata attorno ai giovani, alcuni dei quali continuavano a manifestare atteggiamenti aggressivi. Due delle persone coinvolte hanno riportato ferite da taglio.

Gli agenti delle Volanti hanno quindi denunciato quattro dei giovani, di età compresa tra i 18 e i 26 anni, per il reato di rissa aggravata.

I poliziotti, impegnati nel servizio di controllo del territorio, sono intervenuti intorno alle 03.00 in via Garibaldi, all’angolo con via Cesare Battisti, a seguito di una segnalazione, verificando la presenza in strada di numerosi giovani alcuni dei quali manifestavano ancora, nonostante l’arrivo della Polizia, atteggiamenti aggressivi. Attorno a questi orbitava una folla di curiosi.

Nell’occorso due di essi hanno riportato ferite da taglio giudicate guaribili rispettivamente in 4 e 8 giorni. Futili i motivi che hanno scatenato il litigio.

L’intervento degli agenti ha riportato la calma ed evitato ulteriori conseguenze.

FONTE: Questura di Messina

(179)