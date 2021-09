Messina. Presunti ordigni bellici nel mare di Capo Peloro: scattano divieto balneazione e navigazione

Il Comandante della Capitaneria di Porto di Messina, ha vietato la navigazione e la sosta di natanti, nonché la pesca e ogni attività subacquea e diportistica in genere per un raggio di 30 metri nello specchio acqueo antistante “La risacca dei due mari”, in località Capo Peloro. Il motivo è la presenza di alcuni presunti ordigni bellici (N.4 proiettili di mortaio), adagiati sul fondale a circa 5 metri dalla battigia e ad una profondità di circa 1,5 metri, nella zona di mare indicata.

I natanti e le persone in transito in prossimità dei limiti esterni all’area d’interdizione, devono procedere prestando particolare attenzione e con l’adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalle regole di comune prudenza, al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

