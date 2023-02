Messina, pompieri in emergenza bloccati in via Palermo dalle auto parcheggiate

Continua la lotta ai parcheggi selvaggi della Polizia Municipale a Messina: nella mattinata di oggi staccate 23 multe ad auto in sosta vietata o negli stalli riservati alle persone con disabilità. Il resoconto dei Vigili Urbani.

Prosegue l’azione repressiva della sezione operativa Radiomobile della Municipale coordinata dall’ispettore capo Giuseppe Mostaccio, a seguito delle direttive dell’Amministrazione comunale e del Comandante Stefano Blasco.

Nella sola mattinata odierna elevate 23 sanzioni ai sensi dell’art. 158 e art. 7 del Codice della Strada (CdS), 6 rimozioni e alcuni commercianti diffidati per occupazione suolo. Durante le lunghe e complesse operazioni di controllo del territorio controllati diversi centauri alla guida di mezzi a 2 ruote di ogni tipo.

L’attenzione rimane alta anche nel resto città dove purtroppo, continuano a fioccare numerose sanzioni ai sensi dell’art. 158 e 188 cds per occupazione abusiva di stalli riservati ai disabili occupati abusivamente da non aventi diritto. E così anche oggi i carri attrezzi hanno avuto il loro gran da fare rimuovendo 8 veicoli. Anche Via Don Blasco, Via Bonsignore, Largo La Rosa e Viale Europa sono stati teatro di altre numerose sanzioni cds.

Anche nel pomeriggio, e nei giorni a seguire proseguiranno tutte le attività di verifica, controllo e repressione della Municipale per una Messina più vivibile e percorribile dove le fasce di popolazione più deboli devono rimanere al centro dell’attenzione e dove il bene comune va’ rispettato sempre e comunque.

Alle ore 12 circa, addirittura, camion e furgone dei pompieri in emergenza erano rimasti bloccati in via Palermo a causa delle auto in difetto. Gli agenti della Radiomobile hanno dovuto faticare non poco per far transitare i mezzi di soccorso.

La centrale operativa della Polizia Municipale di Messina risponde h24 al numero di telefono 090 771000.

FONTE: Polizia Municipale

