Incidente mortale nella notte tra il 5 e il 6 ottobre in via Palmara, a Messina: a perdere la vita un motociclista di 35 anni. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, ma non c’è stato nulla da fare. È intervenuta anche la sezione Infortunistica della Polizia Municipale di Messina per tutti i rilievi e le indagini del caso. Dai primi accertamenti, sembrerebbe che l’uomo abbia perso il controllo del mezzo per poi sbattere violentemente contro l’asfalto.

FONTE: ANSA

