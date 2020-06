Messina, incidente mortale sulla litoranea: perde la vita una 33enne

Incidente mortale stamattina sulla litoranea, in via Consolare Pompea, a Messina. A perdere la vita una 33enne alla guida di una moto a seguito dell’impatto, avvenuto intorno alle 9.00 di oggi, venerdì 12 giugno, con una Fiat 600. Sul posto i Vigili del Fuoco, il 118 e la Polizia Municipale.

La dinamica dello scontro è ancora da ricostruire, a seguito dell’incidente la strada è stata chiusa. Da quanto appreso finora si sa che l’impatto è avvenuto intorno alle 9.00 di stamattina, in via Consolare Pompea, zona Pace. Coinvolte un’auto, una Fiat 600 azzurra e una moto. Non ce l’ha fatta la conducente del mezzo a due ruote, una 33enne, morta a seguito dell’incidente.

Gli agenti della Municipale stanno accertando le cause dell’incidente.

In aggiornamento.

