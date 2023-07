Messina. Incidente in via Noviziato Casazza: giovane sbatte con la Vespa contro il guardrail

Brutto incidente ieri a Messina. Un ragazzo, a bordo di una vespa 50, si è scontrato contro il guardrail nel quale è rimasto incastrato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli operatori del 118.

L’incidente è avvenuto ieri, domenica 30 luglio 2023, intorno alle ore 18.30, in via Noviziato Casazza, strada provinciale 42 a Messina. Coinvolto un ragazzo che, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato contro il guardrail per poi rimanere incastrato. Sul posto è intervenuta la 1A turno D della caserma centrale dei Vigili del Fuoco di Messina, che hanno provveduto a tagliare, con moto troncatrice, un pezzo di guardrail e hanno liberato la gamba del ragazzo. Il giovane è stato poi affidato alle cure del personale del 118.

