Messina, incidente in tangenziale: ragazza trasportata al Policlinico

Brutto incidente oggi sulla tangenziale di Messina, dopo lo svincolo di Gazzi: una ragazza ha perso il controllo dello scooter ed è finita sull’asfalto. Sul posto una pattuglia della Polizia Stradale di Boccetta e un’ambulanza che ha trasportato la giovane al Policlinico “G. Martino”.

L’incidente è avvenuto intorno alle 9.00 di oggi, giovedì 17 marzo, allo svincolo di Gazzi, in direzione Messina-Palermo. La Polizia Stradale ha ricevuto una chiamata alle 9.10 e si è subito recata sul posto. Le cause che hanno portato la giovane a perdere il controllo del mezzo e cadere sono ancora da accertare. Sul posto anche un‘ambulanza del 118, che ha trasportato la ragazza al Policlinico di Messina, dove si trova attualmente. A quanto si apprende, le sue condizioni non sarebbero gravi. Il traffico, inizialmente rallentato, è stato ripristinato.

