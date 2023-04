Momenti di paura ieri, mercoledì 12 aprile, in centro a Messina: un incendio è divampato nella Galleria Vittorio Emanuele. È successo nella tarda serata, prima della mezzanotte. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Non sembrano esserci stati feriti. Ancora da identificare con certezza le cause del rogo.

Maggiori aggiornamenti arriveranno nel corso della mattinata.

