Messina, incendio in un negozio di bici di via Cesare Battisti – FOTO

Momenti di paura, ieri, in via Cesare Battisti, a Messina, per un incendio divampato all’interno di un negozio di biciclette. Tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco, accorsi per domare le fiamme. Sul posto anche i Carabinieri.

Diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute intorno alle 14.00 di ieri, mercoledì 9 settembre, per spegnere l’incendio sviluppatosi in un negozio di bici di via Cesare Battisti con diverse autopompe ed autobotti (anche l’autobotte da 14000 litri) e tutti i mezzi necessari per domare le fiamme. Necessario anche l’uso diautorespiratori a causa del tanto fumo scaturito dal rogo.

Per consentire le operazioni dei Vigili del Fuoco e per evitare pericoli, la strada è stata chiusa in direzione nord per tutta la durata degli interventi.

