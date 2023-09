Incendio in un deposito di materiale edile: l’intervento dei Vigili del Fuoco

Scoppiato un incendio in un deposito di materiale edile a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina: sul posto i Vigili del Fuoco, ancora in corso le operazioni di spegnimento.

Oggi alle ore 10:25, a seguito di una richiesta pervenuta alla centrale operativa del comando dei Vigili del Fuoco di Messina, è stata inviata la squadra del distaccamento di Milazzo a Barcellona pozzo di Gotto per un incendio di un deposito di materiale edile. Sul posto i Vigili del Fuoco di Milazzo stanno operando con tre mezzi, un autopompaserbatoio, un autobotte ed un pick-up con modulo antincendio. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

In aggiornamento.

Loading... ×

Fonte: Comando dei Vigili del Fuoco Messina

(22)