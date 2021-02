Messina. Incendio al ristorante Mi Sushi di Corso Cavour – FOTO

Questa mattina i Vigili del Fuoco del Comando di Messina sono intervenuti per un rogo avvenuto al ristorante Mi Sushi, sito sul Corso Cavour. Erano circa le 10:30 quando la squadra, intervenuta con Autopompa serbatoio, autobotte in supporto e pick-up con modulo antincendio, è riuscita a spegnere l’incendio e scongiurare ogni altro pericolo.

Sembra che la causa dell’innesco sia da attribuire ad un frigorifero. Non è stato conteggiato nessun ferito o intossicato fortunatamente. Dopo aver bonificato tutta l’area e messo tutto in sicurezza, i Vigili del Fuoco hanno fatto rientro in sede.

