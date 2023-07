Messina continua a bruciare: incendio a Ritiro. Sul posto i Vigili del Fuoco

Le colline di Messina ancora in fiamme: continua dalla giornata di ieri l‘incendio divampato nella zona di Ritiro, ben visibile nella notte dalla Tangenziale. Sul posto, ancora oggi, i Vigili del Fuoco con i canadair e due squadre da terra.

Giornate impegnative per i Vigili del Fuoco e la Forestale di Messina, in azione per domare gli incendi che stanno interessando in particolare le colline della città dello Stretto. Ieri le fiamme hanno toccato, tra gli altri, la zona di Noviziato Casazza e quella sopra il Torrente Trapani. Ancora in corso, nella zona Nord di Messina, l’incendio divampato a Ritiro.

Oltre alla città, gli incendi stanno interessando anche la provincia di Messina. Ieri pomeriggio i Vigili del Fuoco sono intervenuti sull’isola di Vulcano, nelle Eolie, per un incendio di macchia mediterranea in zona Capo Grillo. Sul posto un Canadair della flotta aerea del Corpo nazionale e una squadra trasportata sull’isola da una motovedetta della Guardia Costiera.

In aggiornamento.

