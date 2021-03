Messina. Faceva dolci in casa e li vendeva su internet: 3 mila euro di multa

Un ex pasticcere sfornava dolci tra le mura di casa senza autorizzazione e li vendeva online. È stato scoperto dalla Polizia Municipale di Messina e sanzionato con una multa di 3 mila euro.

Sull’episodio è intervenuto il Presidente di Confesercenti Messina Alberto Palella. «Episodio gravissimo. L’abusivismo non solo mortifica le attività in regola, ma soprattutto mette a rischio la salute dei cittadini».

«Grazie all’attività della Polizia specialistica della Municipale – dice il presidente Palella – si è riusciti ad incastrare un ‘furbetto’ che pensava di continuare a svolgere l’attività di pasticciere in barba ad ogni regola igienico-sanitaria, mettendo a rischio la salute di ignari cittadini.

Si tratta di un episodio gravissimo anche sul piano della concorrenza sleale perpetrata ai danni di tutte quelle attività che faticosamente, soprattutto in questo periodo segnato dalla pandemia, alzano ogni giorno la saracinesca dei loro locali, osservando le regole e pagando le tasse.

Per non parlare del mancato rispetto di tutte quelle norme a tutela dell’igiene e della salute pubblica, letteralmente ignorate dal soggetto in questione dal momento che, secondo quanto riportato dalla Stampa, il pasticciere svolgeva l’attività illecita a casa sua e dunque senza alcuna autorizzazione sanitaria.

Un plauso va alla sezione della Polizia Municipale guidata dal comandante vicario Giovanni Giardina che ha multato il trasgressore, con l’auspicio che la dura sanzione comminata serva da monito a chi crede di poter operare nell’illegalità a discapito di tutti: imprenditori onesti e cittadini. Infine – conclude Palella- un invito alla gente a diffidare da chi non offre le adeguate garanzie, ne va della vostra salute, fate attenzione».

