Messina, dà fuoco ai cassonetti dei rifiuti di via San Cosimo: denunciato

È stato individuato il presunto responsabile dell’incendio appiccato lo scorso lunedì 7 dicembre ai cassonetti dei rifiuti di via San Cosimo, a Messina. Ad incastrarlo, le immagini della videosorveglianza. Lo comunica il comandante vicario della Polizia Municipale, il Commissario Giovanni Giardina.

I fatti risalgono a lunedì 7 dicembre. Qualcuno ha dato alle fiamme alcuni cassonetti della raccolta indifferenziata situati in via San Cosimo, nella zona Sud di Messina, provocando la combustione di materiale pericoloso e generando fiamme e fumo intenso. Avviate le indagini della Polizia specialistica, in collaborazione con gli agenti del reparto Ambientale coordinato dall’ispettore Visalli, è stato individuato nelle scorse ore il presunto responsabile, grazie anche alla collaborazione dei cittadini e alle immagini degli impianti di videosorveglianza della zona.

La persona è stata deferita all’autorità giudiziaria per il reato di cui all’articolo 423 del Codice Penale (incendio) e per combustione illecita di rifiuti (articolo 256 bis del dlgs 152/06 sulla tutela ambientale).

