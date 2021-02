Messina. Controlli dei Carabinieri: 3 arresti e 20 multe per violazioni norme anti-covid

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia Messina Centro, supportati dalle pattuglie del Nucleo Radiomobile, hanno intensificato i controlli lungo le principali arterie stradali del capoluogo peloritano ed in particolare sono stati predisposti controlli allo scopo di contrastare lo smercio di sostanze stupefacenti e reati predatori in generale, con una particolare attenzione al rispetto della normativa anti-covid.

Nel corso dei servizi, i militari dell’Arma, in esecuzione di due distinti ordini di carcerazione emessi dall’Ufficio Esecuzione della Procura della Repubblica presso Tribunale di Messina, hanno arrestato due uomini, entrambi noti alle forze dell’ordine.

I Carabinieri della Stazione Messina Principale hanno arrestato e tradotto presso la casa circondariale di Messina Gazzi il 76enne messinese M.F., che deve espiare la pena complessiva di 4 anni e 6 mesi di reclusione a seguito delle condanne riportate per i reati di danneggiamento, violenza privata, violazione di sigilli ed abusivismo edilizio in violazione delle norme paesaggistiche.

I militari della Stazione di Messina Giostra hanno arrestato il 25enne P.E., condannato per il reato di spaccio di sostante stupefacenti, che dovrà scontare la pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione in regime di detenzione domiciliare.

Inoltre, sempre nel corso di controlli straordinari predisposti nei quartieri periferici del capoluogo, i Carabinieri della Stazione di Camaro hanno arrestato, in flagranza di reato, M.V. 27enne messinese, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell’Arma, durante un posto di controllo effettuato nel rione Camaro di Messina, hanno fermato l’autovettura condotta dal 27enne M.V.. I Carabinieri, insospettiti dall’atteggiamento nervoso del giovane, hanno effettuato una perquisizione personale e veicolare che ha consentito di rinvenire indosso al conducente cinque dosi di sostanza stupefacente di tipo cocaina per complessivi 1,5 grammi. La perquisizione, pertanto, è stata estesa anche all’abitazione del 27enne dove è stata rinvenuta la somma di 925 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. La sostanza stupefacente ed il denaro sono stati sequestrati ed il giovane è stato arrestato in quanto ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso dei controlli sono stati altresì segnalati al locale Ufficio Territoriale del Governo, quali assuntori di sostanze stupefacenti, 3 giovani trovati in possesso di modici quantitativi di marijuana, detenute per uso personale, che sono stati sequestrati.

Infine nel corso dei servizi i Carabinieri hanno accertato violazioni alla normativa prevista per il contenimento della diffusione del virus covid-19, con conseguenti sanzioni amministrative elevate nei confronti di 20 persone.

