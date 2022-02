Messina. Continuano i controlli anti-covid e green pass: una persona multata

Sono 626 le persone e 65 le attività commerciali sottoposte ai controlli disposti dalla Prefettura di Messina per monitorare sul rispetto delle norme anti-covid e, in particolare, sull’uso delle mascherine e il possesso del green pass. Una persona è stata multata nella giornata di ieri, sabato 19 febbraio 2022.

Continuano i controlli sul territorio intensificati con l’entrata in vigore delle misure contenute nel decreto-legge firmato dal Governo Draghi il 26 novembre, che vedono in campo le diverse forze di polizia locale. Obiettivo è assicurare il rispetto della normativa. Nella giornata del 19 febbraio 2022 sono state sottoposte a controllo 626 persone, una delle quali è stata multata perché senza green pass. Sono 65, invece, gli esercizi commerciali monitorati e non risulta nessuna sanzione.

Il report della Prefettura di Messina sui controlli anti-covid del 19 febbraio 2022.

Green pass, persone controllate: 626;

Green pass, persone multate: 1;

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 4 del d.l. 19 del 2020): persone controllate e sanzionate: 0;

Attività o esercizi controllati (art. 9-bis del d.l. 52 del 2021): 65;

Titolari di attività o esercizi sanzionati (art. 9-bis del d.l. 52 del 2021): 0;

Chiusura provvisoria di attività o esercizi (art. 13 del d.l. 52 del 2021 – sanzione amministrativa): 0;

Chiusura provvisoria di attività o esercizi (art. 4 del d.l. 19 del 2020 – misura cautelare): 0;

Persone denunciate per inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus: 0.

