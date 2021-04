Messina. Chiuso circolo ricreativo: 19 multe per violazione delle norme anti-covid

La Polizia di Stato ha chiuso (per 5 giorni) un circolo ricreativo a Messina, a Villaggio Aldisio e multato 19 persone per violazione delle norme di contenimento del Covid. Gli avventori si trovavano nella sala biliardo e in quella destinata al consumo di bibite e bevande.

La chiusura del circolo è l’esito di un controllo effettuato al suo interno dalla Polizia di Stato di Messina nel pomeriggio del 7 aprile 2021 da parte degli agenti impegnati nei servizi anti-covid. Le persone sanzionate erano distribuite nella sala biliardo del circolo di Villaggio Aldisio e in quella destinata al consumo di bibite e bevande.

Dopo l’identificazione degli avventori, i poliziotti hanno proceduto alla chiusura del circolo ricreativo per 5 giorni al fine di impedire la reiterazione dell’illecito.

FONTE: Questura di Messina

(2)