Messina, bucate le ruote dei veicoli della Croce Rossa: «Grave atto vandalico»

Vandalizzati i veicoli della Croce Rossa di Messina parcheggiati di fronte alla sede di via Giordano Bruno: amara sorpresa questa mattina per i membri dell’organizzazione di volontariato che questa mattina hanno trovato le vetture bianche e rosse con le ruote completamente a terra, quindi inutilizzabili.

È successo stanotte, 5 ottobre 2022. A segnalarlo sono stati i volontari della Croce Rossa di Messina, attraverso un post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale: «Nella notte – scrivono , il nostro Comitato è stato vittima di un grave atto vandalico. I Volontari in servizio hanno trovato a terra le gomme di tutti i mezzi parcheggiati fuori dalla nostra sede, rendendoli inutilizzabili. È stato davvero un gesto ignobile ai danni di chi giornalmente opera in prima linea per aiutare e supportare indistintamente la comunità». Sulla vicenda stanno indagando i Carabinieri.

