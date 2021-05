Messina. Brutto incidente sul viale della Libertà: un ferito

Incidente oggi a Messina, sul viale della Libertà, all’incrocio col viale Giostra. Coinvolte un’auto e una moto. Da quanto si apprende, il conducente del mezzo a due ruote è rimasto ferito ed è stato trasportato in ambulanza in ospedale. Non si hanno informazioni, al momento, in merito all’entità delle ferite. Sul posto gli operatori del 118 e la Sezione infortunistica della Polizia Municipale.

L’incidente è avvenuto intorno alle 7.30 di oggi, lunedì 24 maggio 2021. Dalle prime ricostruzioni l’auto e la moto si sono scontrate all’incrocio tra il viale Giostra e il viale della Libertà, lato monte, mentre viaggiavano verso il centro di Messina. Il conducente della moto è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. Ancora da accertare le dinamiche dell’incidente. A seguito del sinistro, il traffico lungo il viale della Libertà, fino al semaforo dell’incrocio con il viale Giostra, ha subito dei rallentamenti.

(363)