Messina, brutto incidente a Piano Torre: coinvolte due auto e una moto – FOTO

Tanta paura e qualche ferito: è questo il bilancio dell‘incidente avvenuto ieri a Messina, sulla strada statale 113, all’altezza della località Piano Torre. Coinvolte nel sinistro due auto e una motocicletta. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti, e due ambulanze.

È successo intorno alle 21.00 di ieri sera, domenica 30 agosto, sulla strada statale 113 all’altezza della località Piano Torre, frazione della VI Circoscrizione di Messina. L’incidente ha interessato tre mezzi, due automobili e una motocicletta senza però causare gravi conseguenze. Come riporta il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, «solo molto spavento e qualche ferito».

Oltre ai Vigili del fuoco del Distaccamento Nord del Comando di Messina, accorsi con Autopompa serbatoio e pick-up attrezzato per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti e bonificare tutta l’area in cui è avvenuto l’incidente, sul luogo del sinistro sono intervenuti gli operatori del 118 a bordo di due ambulanze per prendersi cura delle persone coinvolte.

I Vigili del fuoco hanno fatto rientro in sede intorno alle 23.30.

