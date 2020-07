Messina. Beccato fuori casa nonostante domiciliari e “si nasconde” al Policlinico: arrestato

Ieri notte, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato, in flagranza di reato, C.M. 31enne di Messina, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di evasione.

Poco prima di mezzanotte, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, una pattuglia del Nucleo Radiomobile intimava l’alt ad un’autovettura che percorreva la via Rosso da Messina. Il conducente dell’auto non si fermava all’alt dei militari e si dava alla fuga seguito dall’autoradio dei Carabinieri che poco dopo notavano l’uomo, riconoscendolo come C.M. sottoposto agli arresti domiciliari, mentre abbandonava il veicolo per darsi alla fuga a piedi all’interno di viuzze prospicenti all’Ospedale Policlinico. Immediatamente sono scattate le ricerche per rintracciarlo, allertando, attraverso la Centrale Operativa del Comando Provinciale Carabinieri, le pattuglie impiegate sul territorio. Le ricerche sono state effettuate nei pressi dell’abitazione e nei luoghi frequentati dall’uomo e sono state estese al Policlinico Universitario dove l’uomo è stato rintracciato dai Carabinieri presso il Pronto Soccorso ove si era recato per tentare di giustificare l’allontanamento arbitrario dalla propria abitazione.

L’uomo pertanto è stato arrestato in quanto ritenuto responsabile del reato di evasione e ieri mattina, è stato condotto presso il Tribunale di Messina dove, all’esito dell’udienza, il Giudice ha convalidato l’arresto effettuato dai Carabinieri confermando a carico di C.M. la misura già precedentemente applicata.

Fonte: Ufficio Stampa – Comando Provinciale Carabinieri Messina

