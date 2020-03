Messina. Beccato con la droga in casa: denunciato 23enne

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Di questo è ritenuto responsabile un giovane 23enne, denunciato ieri dai Poliziotti di Messina dopo una perquisizione domiciliare, nella quale le forze dell’ordine hanno trovato della droga.

Gli investigatori della Squadra Mobile, nell’ambito di mirati servizi finalizzati alla repressione di illeciti in materia di stupefacenti, hanno denunciato in stato di libertà un messinese di 23 anni, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A seguito di perquisizione presso l’abitazione del predetto, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato 124 grammi di marijuana, un bilancino elettronico di precisione ed altri oggetti utili al confezionamento della droga in dosi.

