Messina. Auto prende fuoco in autostrada, nei pressi dello svincolo di Giostra

Un’auto ha preso fuoco in autostrada, nei pressi dello svincolo di Giostra: sul posto, per domare l’incendio, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Messina. Non senza difficoltà, però, perché la corsia autostradale era altamente congestionata. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

È successo ieri, lunedì 15 febbraio, la vettura si è incendiata mentre viaggiava verso Catania, all’altezza dell’uscita della galleria Telegrafo, prima dello svincolo di Giostra. A raggiungere l’auto in fiamme, le squadre provenienti dal presidio fisso del CAS (Consorzio autostrade siciliane) di Boccetta e dal distaccamento dei Volontari di Villafranca Tirrena (Messina). Gli operatori sono intervenuti con autopompa serbatoio, autobotte pompa e pick-up con modulo antincendio, e sono riusciti a domare le fiamme ed estinguere il rogo. Le cause dell’incendio che ha interessato il mezzo sono in fase di accertamento.

Nella stessa giornata di ieri, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Milazzo sono intervenuti per eliminare una situazione di potenziale pericolo. Nello specifico, gli operatori sono intervenuti intorno alle 15.20 per evitare il crollo di vetri pericolanti da un vecchio magazzino situato in via dei mille, a Milazzo. Per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza, la strada è stata provvisoriamente chiusa al traffico.

In entrambi gli interventi le squadre hanno fatto rientro in sede dopo aver bonificato e messo in sicurezza l’intera zona coinvolta.

(98)