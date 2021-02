Messina. Auto in fiamme tra Gazzi e San Filippo: l’intervento dei Vigili del Fuoco – VIDEO

Momenti di paura stamattina per un’auto in fiamme sull’autostrada A18 Messina-Catania, nei pressi degli svincoli di San Filippo e Gazzi. Sul posto, per domare le fiamme sono intervenuti i Vigili del Fuoco.

È successo intorno alle 8.50 di oggi, giovedì 18 febbraio 2021, un’auto ha preso fuoco in autostrada a Messina all’uscita della galleria San Giovanni. Necessario l’intervento di due squadre dei Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme che avevano completamente avvolto il veicolo. Dalla centrale operativa del Comando provinciale di Messina confermano che non ci sono stati feriti.

Gli operatori, – provenienti dalla sede centrale e dal presidio CAS (consorzio autostrade siciliane) del Boccetta – hanno domato l’incendio con autopompe serbatoio, autobotti e pick-up attrezzati. L’utilizzo del liquido schiumogeno ha permesso l’estinzione repentina del rogo dell’auto. Dopo aver bonificato e messo in sicurezza la zona interessata, i Vigili del fuoco hanno fatto rientro verso le proprie sedi. Sul posto anche Polizia stradale e squadra CAS per il ripristino della viabilità della rete stradale.

(69)