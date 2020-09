Messina. Auto in fiamme sulla Panoramica: l’intervento dei Vigili del fuoco – VIDEO e FOTO

È successo poco prima delle 16.00 di oggi pomeriggio: un’auto ha preso fuoco sulla Panoramica dello Stretto, a Messina. Sul posto, per spegnere l’incendio, sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Le fiamme però avevano già avvolto il mezzo, rimasto totalmente carbonizzato.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti intorno alle 16.00 di oggi, martedì 8 settembre 2020, con autopompa serbatoio e PICK-UP con modulo antincendi per domare l’incendio scaturito dall’auto. Gli operatori della squadra A1 hanno spento le fiamme che avvolgevano la vettura, ormai andata distrutta. Prima di rientrare in sede, i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza e bonificato l’area circostante.

A causa dell’incendio il traffico nella zona ha subito dei rallentamenti.

